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Türkiye
AA 23.11.2023 12:55

Kış lastiği zorunluluğu bir ilde daha erkene çekildi

Ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu İstanbul'un ardından Ardahan'da da 25 Kasım'a çekildi.

Kış lastiği zorunluluğu bir ilde daha erkene çekildi

Meteorolojik veriler çerçevesinde İstanbul Valiliği kış lastiği kullanma zorunluluğunu öne çekmişti.

İstanbul'un ardından Ardahan'da da kış mevsimi şartlarının ağırlığına dikkati çekilerek, 1 Aralık tarihli uygulama 25 Kasım'a çekildi.

Yoğun kar yağışı ve hava sıcaklıkların düşmesi dolayısıyla zeminde meydana gelen buzlanmaların trafiği aksattığı belirtilen valilik açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Araçların yol tutuşlarını arttırmak ve olası trafik kazalarının önüne geçebilmek amacıyla, ilimiz sınırları dahilinde yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile ticari yolcu taşımacılığı yapan otomobiller için daha önce 1 Aralık 2023 olan zorunlu kış lastiği uygulaması, 25 Kasım 2023 tarihine çekilmiştir. Sürücülerin kurallara uyarak, 25 Kasım tarihinden itibaren kış lastiği kullanmaları gerekmektedir."

İstanbul'da kış lastiği zorunluluğu bu yıl 25 Kasım'da başlayacak
İstanbul'da kış lastiği zorunluluğu bu yıl 25 Kasım'da başlayacak

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Ardahan İstanbul Kış Lastiği
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