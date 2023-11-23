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Türkiye
AA 23.11.2023 12:28

Bursa'da öğretmenlere ulaşım 3 gün ücretsiz olacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yarından itibaren öğretmenlere 3 gün ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verecek.

Bursa'da öğretmenlere ulaşım 3 gün ücretsiz olacak
[Fotograf: AA]

Belediyeden yapılan açıklamada, kişiselleştirilmiş öğretmen kartlarını kullanan tüm öğretmenlerin 24-26 Kasım'da şehir içi toplu taşıma araçlarına ücretsiz binebileceği duyuruldu.

Açıklamada, "Uygulamadan, öğretmen kartı, öğretmen abonman kısa ve öğretmen abonman uzun olmak üzere Bursakart sahibi toplam 16 bin 842 öğretmen yararlanabilecek. BursaRay, tüm Burulaş otobüsleri, tüm özel halk otobüsleri ve ilçelerdeki halk otobüslerine yönelik yapılan ücretsiz ulaşım uygulaması, ilçeler ile Bursa şehir merkezi arasındaki hatlar ve turistik hatlarda geçerli olmayacak. Öğretmenler, uygulamadan 'Bursakartlarını okutarak' yararlanabilecek." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, aynı tarihlerde tüm öğretmenlerin Burfaş tesislerinde yaptıkları 1000 lira ve üzeri harcamalarda yüzde 35 parapuan kazanacağı aktarıldı.

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