Bursa'da öğretmenlere ulaşım 3 gün ücretsiz olacak

Belediyeden yapılan açıklamada, kişiselleştirilmiş öğretmen kartlarını kullanan tüm öğretmenlerin 24-26 Kasım'da şehir içi toplu taşıma araçlarına ücretsiz binebileceği duyuruldu.

Açıklamada, "Uygulamadan, öğretmen kartı, öğretmen abonman kısa ve öğretmen abonman uzun olmak üzere Bursakart sahibi toplam 16 bin 842 öğretmen yararlanabilecek. BursaRay, tüm Burulaş otobüsleri, tüm özel halk otobüsleri ve ilçelerdeki halk otobüslerine yönelik yapılan ücretsiz ulaşım uygulaması, ilçeler ile Bursa şehir merkezi arasındaki hatlar ve turistik hatlarda geçerli olmayacak. Öğretmenler, uygulamadan 'Bursakartlarını okutarak' yararlanabilecek." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, aynı tarihlerde tüm öğretmenlerin Burfaş tesislerinde yaptıkları 1000 lira ve üzeri harcamalarda yüzde 35 parapuan kazanacağı aktarıldı.