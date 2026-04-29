Türkiye
DHA 29.04.2026 10:02

Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var

Bartın’da özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada otobüs otomobilin üzerine devrildi. Kazada 44 üniversite öğrencisi ve 2 sürücü yaralandı. Yaralananlar çevre hastanelere kaldırıldı.

Kent merkezinden Bartın Üniversitesine öğrenci taşıyan H.K. yönetimindeki özel halk otobüsü, Kutlubeyyazcılar kampüsü mevkiinde virajdan dönmek isterken kontrolden çıkıp İ.Ç. idaresindeki otomobilin üzerine devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücüler ile 44 üniversite öğrencisi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından tedbir ve tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen öğrencilerden 12'sinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

ETİKETLER
Bartın Trafik Kazası
"Dijital İstanbul" projesinin dördüncü etabı tanıtıldı
