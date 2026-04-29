AA 29.04.2026 09:18

İzmir'de ev yangını: Baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti, engelli oğlu ise ağır yaralandı.

İzmir'de ev yangını: Baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralı

Hasan Girgin ve diyaliz hastası engelli oğlu Uğur Girgin'in birlikte yaşadığı Kızılay Mahallesi'ndeki 3 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, evde yapılan incelemede Hasan Girgin'in hayatını kaybettiği, oğlunun ise ağır yaralandığı belirlendi.

Dumandan etkilenen ve diyaliz hastası olan engelli Uğur Girgin, Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaşlı adamın cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İzmir Yangın İtfaiye
