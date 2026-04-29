Ev sahibinin emekli maaşını çekecekti, 350 bin lira dolandırdı

Olay geçtiğimiz temmuz ayında meydana geldi. İki katlı müstakil evinin birinci katını S.D. ve eşine kiralayan Karabulut, kısa sürede yeni komşularıyla samimiyet kurdu. Yaşlı kadının her ay bankada sıraya girdiğini öğrenen çift, maaşı ATM'den çekme teklifinde bulunarak banka kartını aldı. "Güncelleme yapacağız" bahanesiyle Karabulut'un cep telefonunu da isteyen şüpheliler, bankacılık uygulaması üzerinden 350 bin lira kredi çekerek kendi hesaplarına aktardı.

Kendi parasını maaş diye verdiler

Çektikleri kredinin taksitlerini yine yaşlı kadının emekli maaşından karşılayan çift, durumu gizlemek için üç ay boyunca Karabulut'a aylık 16 bin lira getirerek "Maaşını çektik" yalanını sürdürdü. Kasım ayında maaşını bizzat çekmek için banka şubesine giden Karabulut, hesabından kredi kullanıldığını ve faiziyle birlikte bankaya 500 bin lira borçlandırıldığını öğrenince büyük bir şok yaşadı. Durumun ortaya çıkmasının ardından ev sahibiyle yüzleşmekten kaçınan şüpheliler, eşyalarını toplayarak evi terk etti.

Borcu ödemek için altınlarını satıp bulaşık yıkadı

Dolandırıldığını anladıktan sonra polise giderek şikayetçi olan yaşlı kadın, bankaya olan borcunu kapatabilmek için elindeki altınları satmak ve ilerleyen yaşına rağmen restoranlarda bulaşık yıkamak zorunda kaldı.

Yaklaşık 5 aydır hukuk mücadelesi veren Şenel Karabulut, kiracılarının güvenini nasıl kötüye kullandığını şu sözlerle anlattı:

"Okuma yazmam yok. Bana yardım edeceklerini söyleyip güya benimle bankaya geldiler. O sırada bütün bilgilerimi, şifrelerimi almışlar. Ayın 18'i geldiğinde arayıp 'maaşın yatmış' diyerek kendi paramı bana veriyorlarmış. Gerçeği öğrendiğimde onları arayıp hesap sordum, ardından da hemen karakola koştum."

Yaşadığı stres nedeniyle sağlığının bozulduğuna dikkat çeken Karabulut, "Bu süreçte şeker hastası oldum, bunalıma girdim. Parmağımdaki yüzüklere kadar sattım ama borcu kapatmaya yetmedi. Ben bu yaşımda, bu halde bulaşık yıkamaya gittim. Benim paramla kendi arabalarını değiştirdiler. Sonuna kadar şikayetçiyim, davamdan vazgeçmeyeceğim." diyerek adaletin yerini bulmasını istedi.

Öte yandan, dolandırıcılık iddialarının odağındaki S.D. ve eşine ise ulaşılamıyor.