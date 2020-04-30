Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova içesinde yol kontrolü yaptı.

Kontrolde, şüphe üzerine durdurulan yolcu minibüsünde narkotik köpeği 'Pars' ile arama yapıldı.

Yapılan aramada, aracın bagaj kısmındaki 3 bavulda toplam 62 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.