Hakkari'de yağış sonucu yol çöktü

Bir süre önce ufak çapta kaymanın olduğu yolun bir kısmı, yağışlarla birlikte Sefer Orhan isimli vatandaşın evinin arkasına doğru çöktü.

Yolun tehlike saçması üzerine zabıta ekipleri bölgede güvenlik şeridi çekti. Ev sahibi Sefer Orhan, müracaat etmesine rağmen yolda bir önlemin alınmadığını ve evinin üzerine doğru yolun kaymaya başladığını söyledi.

[Fotoğraf: İHA]

Günde onlarca aracın geçtiği yolun yağışlarla birlikte kayarak evini tehlikeye soktuğunu belirten Orhan, belediyenin acilen duruma el atmasını istedi.

Belediye teknik elemanları ise söz konusu çökmenin meydana geldiği yolun altında istinat duvarı yapılacağını ve programa aldıklarını, 2024 yılında çalışmalara başlayacaklarını belirttiler.