Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" devam ediyor.

Bu kapsamda, Yüksekova ilçesi Kolbaşı köyü kırsalında terör örgütüne finans sağlamak amacıyla kullanılan sığınak tespit edildi.

Yapılan aramada, 10 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu, 9 gazlı ocak, 4 plastik leğen, 3 tüp hortumu ve kazan ele geçirildi.