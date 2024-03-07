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Türkiye
İHA 07.03.2024 23:21

Hakkari'de kar yağışı etkili oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Hakkari'de kar yağışı etkili oldu
[Fotograf: İHA]

Hakkari'de günlerdir etkili olan soğuk hava akşam saatleri itibari ile yerini kar yağışına bıraktı. Etkisini artırarak devam eden kar yağışı ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü.

Yoğun kar yağışın bastırmasıyla ilçenin İpekyolu ile Cengiz Topel caddesi üzerinde seyir halinde bulunan sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı.

Hakkari'de kar yağışı etkili oldu

Öte yandan, yoğun kar yağışıyla Yüksekova-Esendere Karayolu ulaşıma kapanırken, Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği yol açma çalışmaları devam ediyor.

İl Özel İdare ve Yüksekova Belediyesi mahalle, köy ve mezra yollarında çalışmaya başladı.

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