Hakkari'de eğitime bir gün ara verildi

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde gece saatlerinde başlayacak yoğun yağışların (bölgesel olarak kar ve yağmur), sabah da devam edeceği belirtildi.

Sel riski başta olmak üzere, çığ ve taşkın ihtimalinin göz önünde bulundurulduğu vurgulanan açıklamada, 22 Mart Cuma günü il genelinde yüksek öğretim kurumları hariç, kreş, anaokulları, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitimi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.