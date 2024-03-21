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Türkiye
DHA 21.03.2024 21:03

Şırnak'ta sağanak: Sokaklar göle döndü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Şırnak'ta sağanak: Sokaklar göle döndü
[Fotograf: DHA]

Şırnak'ta etkili olan yağışlar, Cizre ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde etkisini arttıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, logarlar taştı.

Giriş kattaki bazı ev ve işyerlerini su basarken, evlerde mahsur kalanlar da itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Yaya ve sürücüler ise suların biriktiği cadde ve sokaklarda zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri, yollarda temizlik çalışması başlattı. İlçede Cudi, Sur, Nur, Caferi Sadık, Vatan, Yafes ve Dağ mahallerinde yaklaşık 60’a yakın ev ve aracın, biriken sular nedeniyle zarar gördüğü öğrenildi.

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