OMÜ'de Bahar Bayramı Ağaç Dikme Töreni: 1200 fidan toprakla buluşturuldu

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, doğadan istifade ederken aynı zamanda acımasızca da davranıldığını dile getirdi. Doğaya özen gösterilmesi için yapılacak programların önemine dikkati çeken Ünal, "Doğaya artık özen gösterme, doğayı geri diriltme, doğadan sadece insanların değil, doğadan bütün varlıkların adilce yararlanabilmesi ve güven içerisinde yaşayabilmesi için alanların yeniden tanzimi gerekiyor" dedi.

OMÜ'yü 8 bin 800 dönüm alanı ağaçlandırma politikasıyla bütünüyle yaşayan bir kampüse dönüştürdüklerini belirten Ünal, şöyle devam etti:

"OMÜ kampüsünde Türkiye'de tek olan Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü kurulmak suretiyle bu çalışmaların arka planının oluşturulması öngörüldü. Ağaçlandırdığımız alanın sadece ağaç dikmek değil de ormanın içinde kuşun, böceğin yiyebileceği, insanların dolaşırken toplayabileceği meyveleri de sayarsak toplam 1500 kadar ağaç dikilmiş olacak. Çam ağacıyla değil bu bölgenin özgün ağaçlarıyla ormanlama çalışması yapıyoruz. Dikilen ağaçların türleri de bu yöreye uygun ağaçlar. Bağışçımız İbrahim Bey'e teşekkür ediyorum. Güzel tarafı biz onu değil o bizi buldu bağış için bu bizim için çok daha değerli."

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş ise fidanları bağışlayan iş insanı İbrahim Erdemoğlu'na teşekkür etti. Erdemoğlu'nun Türkiye'nin her yerinde yardım faaliyetlerinde bulunduğunu dile getiren Muş, "Hem yatırımlarıyla hem de ülkesine karşı olan sevgisiyle bu ülkenin topraklarından çıkmış ve bütün yatırımlarını bu topraklara yapan bir girişimci, müteşebbis ve başarılı bir iş insanı. Yaptığı yatırımlarla göğsümüzü kabarttı. Bu organizasyon için Rektör Hocamıza, bir önceki rektörümüze ve sadece bu ağaçların dikilmesi için şehrimize gelen İbrahim Bey'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programa, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, fidanların bağışçısı iş insanı İbrahim Erdemoğlu, akademisyenler, davetliler ve öğrenciler katıldı.