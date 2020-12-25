PKK'lı teröristlere karşı yurt içi ve dışında yürütülen mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Güvenlik güçleri, aileleriyle görüşerek, yürüttükleri ikna çalışmaları sonucu yüzlerce teröristin teslim olmasını sağlayarak örgüt içinde çözülmeyi de hızlandırdı.

Bu sayede yıllardır terör olaylarıyla anılan Hakkari'de bu yıl hem örgüte katılım sıfırlandı hem de terör olaylarının oranı en düşük seviyeye geriledi.

"Hakkari, tarihinin en huzurlu dönemini yaşıyor"

Kentin geçmişte terörden ciddi sıkıntılar ve acılar yaşadığını belirten Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Hakkari tarihinin en huzurlu ve en sakin dönemini yaşıyor. 2020'de bir kişi dahi terör örgütüne katılmadı. Güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları sonucu terör örgütüne büyük darbe indirildi." dedi.

Akbıyık, kentin 2 ülke sınırında bulunmasından dolayı zaman zaman olumsuz hadiselerin yaşandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hakkari terörle mücadelede bu sene tarihinin en iyi dönemini yaşadı. Şu anda ne Hakkari'nin köylerinde, ne mezralarında, ne merkezinde, ne ilçelerinde insanların "terör" diye bir gündemi yok. Bunu çeşitli rakamlarda da görebiliyoruz. Ülkemizin diğer yerlerinde olduğu gibi Hakkari'de de terörle mücadele, devletimizin her türlü imkanlarıyla en iyi şekilde yürütülüyor."

"Güvenlik güçleri terörsitlere göz açtırmıyor"

PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahlarının hepsine üs bölgesi kurulduğunu vurgulayan Akbıyık, buralarda güvenlik güçlerinin teröristlere göz açtırmadığını ifade etti.

Teröristlerin kırsalda dahi dışarı çıkamadıklarını, en küçük harekette etkisiz hale getirildiklerini bildiren Akbıyık, şu ifadeleri kullandı:

"Hakkari'den 20'ye yakın aile Diyarbakır annelerinin eylemine katıldı ve çocuklarının gelmesi için çaba sarf ediyor. Terör örgütünde çözülme de hızla devam ediyor. Hakkari'de 20'nin üstünde teslim olan terörist var. Hakkari halkı terörün, şiddetin kötülüğünü anlamış durumda. İnşallah bir çocuğumuzu dahi terör örgütüne feda etmeyeceğiz ve bir terörist dahi kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecek."