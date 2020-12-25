İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde trafik kuralı ihlallerinin azaltılmasına yönelik yılbaşından 24 Aralık'a kadar birçok denetim yaptı.

Kentteki 2 bin 83 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile 75 Plaka Tespit Sistemi (PTS) kameralarınca ve dronelerin de kullanıldığı uygulamalarda 257 bin 206 kişinin kural ihlali tespit edildi.

[Fotoğraf: AA]

Bu kişilere ihlalleri nedeniyle 118 milyon 675 bin 864 lira ceza kesildi.

Ekiplerin denetimi sırasında kameralara yansıyan görüntülerde, sürücülerin emniyet kemerini takmamaları, trafikte cep telefonuyla konuşmaları, araçlarıyla ters şeritten ilerlemeleri gibi ihlaller yer alıyor.

[Fotoğraf: AA ]