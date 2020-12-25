İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi 2 Eylül Caddesi'nde bulunan ve daha önce mühürlenen dernek binasına düzenlediği operasyonda 38 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Bu kişilere yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymamak ve kumar oynamaktan toplam 166 bin 250 lira ceza kesildi.

İş yeri sahibi Muharrem D. "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak, mühür fekki" suçlamasıyla gözaltına alındı.

