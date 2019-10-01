Türkiye
Hakkari kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi01 Ekim 2019 Salı 22:18 - Son Güncelleme 01 Ekim 2019 Salı 22:38
Hakkari'de jandarma ve polis ekiplerinin operasyonunda bir terörist, silahıyla etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hakkari kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kaynak: TRT Haber