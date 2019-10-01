Eski Yargıtay üyesi Akkoyun'a FETÖ'den hapis cezası01 Ekim 2019 Salı 18:29 - Son Güncelleme 01 Ekim 2019 Salı 18:34
Eski Yargıtay üyesi Mahmut Akkoyun, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eski Yargıtay üyesi Mahmut Akkoyun'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Akkoyun ile avukatı katıldı.
Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Akkoyun, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.
Meslek hayatı boyunca örgütle görüşünün uyuşmadığını iddia eden Akkoyun, beraatini istedi.
Karar
Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi heyetinin oy çokluğuyla aldığı karar, heyete başkanlık yapan daire üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.
Mahmut Akkoyun'a FETÖ üyeliğinden 5 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu uyarınca cezayı 7 yıl 6 aya çıkardı.
Mahkeme heyeti daha sonra indirim uygulayarak cezayı 6 yıl 3 aya indirerek, Akkoyun hakkında adli kontrole de hükmetti.
Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor.
Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.
Kaynak: AA