Alınan bilgiye göre, Bartın-Safranbolu yolu üzeri Bayıryüzü köyü mevkiinde meydana gelen olayda Hayati Yağlı idaresindeki lüks araç seyir halindeyken birden alev aldı.

Sürücünün ve araçta bulunanların kendilerini güçlükle dışarı attığı yangında otomobil tamamen yanarak kül oldu.

Vatandaşların patlama tehlikesine karşı hiçbir müdahalede bulunamadığı yangında araç kısa süre içerisinde alev topuna döndü. İtfaiyenin olay yerine gelmesinin ardından söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diğer yandan seyir halinde olan otomobilin durma ve içindekilerin kendilerini dışarı attığı anlar çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Görüntülerde otomobilde seyir halindeyken duman çıktığı ve araçtakilerin dışarı çıkmasının ardından dumanların ve alevlerin aniden arttığı görülüyor.

