Türkiye
Ankara'da 4 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı01 Ekim 2019 Salı 18:43 - Son Güncelleme 01 Ekim 2019 Salı 18:54
Ankara'nın Mamak ilçesinde duraktaki yayalara çarparak 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan özel halk otobüsünün şoförü Baki A., tutuklandı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaza sonrası gözaltına alınan otobüs şoförü Baki A.,tutuklandı.
Kaynak: AA
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