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Türkiye
AA 01.06.2023 22:22

Hakkari kilimi tescillendi

Her motifi ayrı bir anlam taşıyan Hakkari kilimi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesiyle tescillendi. Bununla birlikte kentteki tescilli ürün sayısı 9'a yükseldi.

Hakkari kilimi tescillendi

Hakkari Valiliği, kentin önemli kültürel değerlerinden olan el dokuması kilimlerin, renkli motif ve sembolleri yöre kültürünü yansıttığını belirtti.

Geçmişten bugüne kadar yöredeki doğal ürünlerle dokunan ilin en önemli kültürel unsurlarından kilimlerin Tük Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescilinin yapıldığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hakkari kilimi ve bu kilimlere işlenen canbezar, sehvani, gülsarya, herki, samari, luleper, simkubik, cilgul, gulhezar, halitbey, keskener, sine, gülçin, gülsivan, hevçeker motiflerinin Hakkari'ye özgü olduğu tescil edildi. Yönetim Kurulu Başkanlığını Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın yaptığı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının desteği ile Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası adına tescil edilen kilimle kentteki tescilli ürün sayısı 9'a yükseldi."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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