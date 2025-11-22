Duman 19.8ºC Ankara
Türkiye
TRT Haber 22.11.2025 09:26

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurdun batısında yağış beklenirken, hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Güney kesimlerde sıcaklıkların 30 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

[Fotograf: AA]
[Fotograf: AA]

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege kıyıları ile Balıkesir’in batı kıyıları ve Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

Yarın, Orta Karadeniz, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısı parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Marmara, Ege Bölgesi ile Batı Akdeniz'in batısı yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 21, İstanbul'da 20, Samsun'da 26, İzmir'de 24, Antalya'da 27, Adana'da 30, Diyarbakır'da 19, Erzurum'da 10 derece civarında seyredecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hava Durumu Meteoroloji
