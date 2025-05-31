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Türkiye
TRT Haber 31.05.2025 02:27

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonunda yurdun iç ve batı bölgelerinde kuvvetli yağış görülecek. Yağışların önümüzdeki hafta başından itibaren doğu bölgelere kayması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağışlar sonrası, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonunda Türkiye'nin iç ve batı bölgelerini yağışlı bir hava bekliyor.

İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Batı Akdeniz'de, yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Isparta, Ankara, Kastamonu ve Bolu'da yağışların şiddetli olması bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ani sel ve su baskınları ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Ankara hafta sonu yağışlı

Önümüzdeki hafta başından itibaren yağışlar doğuya doğru kayacak. Erzurum, Muş ve Van'da sağanak yağış görülecek.

Peki hafta sonunda üç büyük şehirde hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da her iki gün de yağış görülecek. Gündüz en düşük sıcaklık 18 derece olacak. Gece sıcaklığı 10 dereceye kadar inecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbul hafta sonunu yağışla karşılıyor. Hava sıcaklığı 22 derece olacak. Pazar günü ise hava parçalı bulutlu olacak, sıcaklık 24 dereceye çıkacak.

İzmir'in geneli hafta sonuna yağışlı havayla başlıyor. Hava sıcaklığı 29 derece. Pazar günü ise parçalı bulutlu bir hava görülecek.

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