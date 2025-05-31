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Türkiye
AA 31.05.2025 05:20

Meteoroloji'den 19 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün beklenen yerel gök gürültülü sağanak nedeniyle 19 il için "sarı" kodlu uyarı yayınladı.

Meteoroloji'den 19 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğleden sonra İç Ege, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı Akdeniz ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bu kapsamda, söz konusu bölgelerde bulunan 19 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı.

Meteoroloji'den 19 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı

Sağanak, İç Ege'de Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli ile Muğla'nın iç kesimleri, İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğusu, Kütahya'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri Isparta ve Burdur ile Antalya'nın iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısında Eskişehir'in güney ve doğu, Konya'nın kuzey ve Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak.

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Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması gerekiyor.

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