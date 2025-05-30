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Türkiye
AA 30.05.2025 18:40

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 araç alev alev yandı

Ümraniye'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası iki araçta da yangın çıktı.

Otoyolda Kavacık istikametinde seyreden ve sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 3 otomobil çarpıştı.

Kazanın ardından 2 otomobilde yangın çıkarken ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 araç alev alev yandı

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla 2 araçtaki yangın söndürüldü.

Kazada biri hafif olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Hafif yaralıya olay yerinde müdahale edilirken diğerleri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otoyolun 3 şeridi trafiğe kapatıldı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 araç alev alev yandı

Kaza nedeniyle otoyolun 3 şeridi trafiğe kapatıldı, ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Araçların kaldırılmasının ardından aksayan trafik akışı normale döndü.

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İtfaiye Kuzey Marmara Otoyolu Polis Trafik Kazası Yangın
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 araç alev alev yandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 araç alev alev yandı
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