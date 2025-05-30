Kamyondan düşen mermere çarpmaktan son anda kurtuldu

Olay dün saat 10.00 sıralarında Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi Haydarbaba Caddesi'nde meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen bir kamyonun üzerindeki mermer blok yola düştü.

Bu esnada karşı yönden gelen otomobilin sürücüsü, yola düşen mermer bloğunu fark ederek ani fren yaptı. Sürücünün dikkati sayesinde olası bir facia önlenirken, o anlar otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından jandarma ekipleri, kamyon şoförünün tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.