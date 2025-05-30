Çok Bulutlu 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 30.05.2025 17:45

Meteoroloji'den 19 il için 'sarı' kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın beklenen yerel gök gürültülü sağanak nedeniyle 19 il için "sarı" kodlu uyarı yayınladı.

Meteoroloji'den 19 il için 'sarı' kodlu uyarı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yarın öğleden sonra İç Ege, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı Akdeniz ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den 19 il için 'sarı' kodlu uyarı

Bu kapsamda, söz konusu bölgelerde bulunan 19 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı.

“Sarı” kodlu uyarı verilen iller ise şöyle:

Bölge İller
İç Ege Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Manisa’nın doğusu, Uşak, İzmir’in iç ve güney kesimleri, Aydın, Muğla
İç Anadolu'nun kuzey ve batısı Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Eskişehir, Konya’nın batısı
Batı Akdeniz Antalya’nın iç ve doğusu, Burdur, Isparta
Batı Karadeniz’in iç kesimleri Kastamonu, Bolu, Karabük’ün güneyi

Yetkililer, bu bölgelerde yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

ETİKETLER
Meteoroloji Hava Durumu Sağanak
Sıradaki Haber
Kamyondan düşen mermere çarpmaktan son anda kurtuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:28
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 54 bin 321'e çıktı
17:21
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin iddianame kabul edildi
17:54
Kamyondan düşen mermere çarpmaktan son anda kurtuldu
17:47
Deepfake, çocukların dijital güvenliğini tehdit ediyor
16:57
Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı'na yeniden aday oldu
16:43
Bakan Yumaklı, çay hasadına katıldı
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
FOTO FOKUS
TRT’nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Küresel Haber Forumu'
TRT’nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Küresel Haber Forumu'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ