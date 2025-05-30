Meteoroloji'den 19 il için 'sarı' kodlu uyarı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yarın öğleden sonra İç Ege, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı Akdeniz ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bu kapsamda, söz konusu bölgelerde bulunan 19 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı.

“Sarı” kodlu uyarı verilen iller ise şöyle:

Bölge İller İç Ege Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Manisa’nın doğusu, Uşak, İzmir’in iç ve güney kesimleri, Aydın, Muğla İç Anadolu'nun kuzey ve batısı Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Eskişehir, Konya’nın batısı Batı Akdeniz Antalya’nın iç ve doğusu, Burdur, Isparta Batı Karadeniz’in iç kesimleri Kastamonu, Bolu, Karabük’ün güneyi

Yetkililer, bu bölgelerde yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.