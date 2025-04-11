Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusu yağışlı geçecek. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Pazar günü ise yağışlı sistem yurdun batısını terk edecek. Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Orta Akdeniz'in iç kesimleri yağışlı geçecek. Yağışlar Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur, kalan yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonu 3 ila 6 derece arasında artması bekleniyor.