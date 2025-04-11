Gazze'ye destek eylemleri yeniden başlıyor

Gazze’de altyapı çöktü, hastaneler, okullar ve yaşam alanları yok edildi. Uluslararası güçlerse İsrail soykırımına karşı sessiz...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İsrail'in saldırılarını protesto ve Gazze'ye destek eylemlerini yeniden başlatacaklarını, bu amaçla 13 Nisan Pazar günü Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu.

Yıldırım, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sessiz kalmamak, Gazze'de yaşanan son gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmak ve sorumluluk çağrısı yapmak amacıyla İHH'nin Fatih'teki genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Gazze halkının tehcir edilmek istendiğini ve Refah kentinin bombalandığını belirten Yıldırım, Mısır'ın sınır bölgesinde kamplar kurulmak istendiğini anlattı.

Yıldırım, "Adı 'insani kamp' ama çok kötü şartlar oluşturacaklar ve yine bombalayarak 1 milyon 950 bin - 2 milyon insanı bu kamplara getirecekler. Bu arada çocukları bir o tarafa, bir bu tarafa götürecekler. Sonra bu insani kamplarda insanlara gerekli yiyeceği, ilacı vermeyecekler. Gazze'nin tümünü bu kampa sıkıştırıp bunların adeta gönüllü göç etmesini sağlayacaklar ama bu plan tutmaz" diye konuştu.

"Gazze'de Trump'ın dediği olmayacak"

Gazze'de yaşananların dünyada çok nadir görülen bir "halk savaşı" olduğunu vurgulayan Yıldırım, "O nedenle Gazze'de ne Trump'ın dediği olacak ne de Trump'tan korkan İslam dünyasının liderlerinin dediği olacak" ifadesini kullandı.

Yıldırım, Gazze'ye destek amacıyla 13 Nisan Pazar günü Beyazıt'tan Ayasofya'ya büyük bir kalabalıkla yürüyüş düzenleyeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu pazar Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyeceğiz. Büyük kalabalıkla. Türkiye'de eylemleri tekrar başlatacağız. Dünyada eylemleri başlatacağız. İsrail eskisi kadar rahat değil. Çünkü artık karşısında eski Suriye yok. Eski Türkiye de yok. Eski Mısır halkı da yok. Eski Ürdün halkı da yok. Artık insanlar korku elbisesini çıkardı."