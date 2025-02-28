Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Kırklareli hariç), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Hatay, Samsun, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeyi'nin yüksekleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Rize ve Artvin çevreleri ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in batısı, Kıyı Ege'nin kuzeyi, Hatay ve Artvin çevrelerinde yağış geçişleri bekleniyor.

Pazar günü Ege Bölgesi'nin kuzeyi, Batı Karadeniz, Marmara ile İç Anadolu'nun kuzeybatısı parçalı ve çok bulutlu, kalan kesimlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Aynı gün Marmara'nın kuzeybatısında yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıkları iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Günün en yüksek sıcaklık değerlerinin Ankara ve İstanbul'da 12, İzmir'de 17, Antalya'da 18, Adana'da 19, Diyarbakır'da 13, Samsun'da 10 derece civarında seyretmesi bekleniyor.