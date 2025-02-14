Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Muğla hariç) Ege kıyılarının; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Batman çevreleri ve Diyabakırın kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Ege, Marmara ile Orta ve Batı Karadeniz yağışlı geçecek. Yağışların yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde artarak mevsim normalleri civarına yükselecek.

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerlerinin Ankara'da 12, İstanbul'da 13, İzmir'de 18, Adana'da 19, Samsun'da 13, Antalya'da 17 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.