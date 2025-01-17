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Türkiye
İHA 17.01.2025 09:13

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre, havanın yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. 

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Bazı illerde sıcaklıklar şöyle:

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 6, İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 10, İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14, Adana: Parçalı ve az bulutlu 20, Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19, Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11, Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9,  Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1, Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13

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