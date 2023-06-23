Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak hariç) ile Samsun2un doğusu, Ordu, Tokat ve Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu ile Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon ve Erzurum çevreleri ile Rize'nin batı, Bingöl'ün kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Hafta sonu

Hafta sonu ise yurt genelinde güneş yüzünü gösterecek. Cumartesi günü, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış beklenirken yurt geneli az bulutlu ve güneşli geçecek.

Pazar günü ise Türkiye genelinde yağış beklenmiyor.

İç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı, Güneydoğu Anadolu ile Ege Bölgesi'nin güneyinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara ve İstanbul'da 30, Adana ve Samsun'da 27, İzmir'de 32, Diyarbakır'da 38, Trabzon'da 25, Erzurum'da 26 derece civarında seyredecek.