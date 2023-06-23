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Türkiye
AA 23.06.2023 09:43

THY'den 204 ek bayram seferi

Türk Hava Yolları (THY), Kurban Bayramı tatili için 23 Haziran - 2 Temmuz tarihlerinde 204 ek sefer yapacak.

THY'den 204 ek bayram seferi
[Fotograf: TRT Haber]

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın 129 ülkesini kapsayan en geniş uçuş ağı ile misafirlerine ayrıcalıklı uçuş deneyimi sunan THY, Kurban Bayramı tatili için mevcut uçuşlarının yanı sıra çok sayıda ek sefer de planladı.

THY bu kapsamda, 28 Haziran - 1 Temmuz günleri arasındaki Kurban Bayramı'nı da içeren 23 Haziran - 2 Temmuz tarihleri aralığında 204 ek sefer düzenleyecek.

Uçuşlarını misafirlerinin beklentilerini karşılayacak bir planlamayla icra eden THY, bu süreçte oluşabilecek ulaşım yoğunluğuna, ana merkezi İstanbul Havalimanı'ndan düzenleyeceği ek seferler ile çözüm sağlayacak.

THY, İstanbul Havalimanı'ndan 198, şirketin alt markası AnadoluJet de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan toplam 6 ek uçuş gerçekleştirecek.

Yurt içinde en çok tercih edilen şehirler Adana ve Trabzon oldu

Dokuz gün sürecek bayram tatilini ailelerinin yanında, sıcak denizlerde ya da yurt dışında geçirmek isteyen misafirlerin seyahat tercihleri de netlik kazandı.

Yurt içinde en çok tercih edilen noktalar Adana, Trabzon, Antalya ve Dalaman olurken, yurt dışında ise Kıbrıs oldu.

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