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Türkiye
DHA 23.06.2023 09:22

İstanbul Valiliği'nden ormanlara giriş yasağı

İstanbul Valiliği orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 24 Haziran­ -15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden ormanlara giriş yasağı
[Fotograf: AA]

İstanbul Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bazı mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte bölgemizin hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Belirtilen nedenlerle 6831 sayılı Orman Kanununun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 66. maddeleri uyarınca ormanlık alanlara girişlerin 24 Haziran 2023­-15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır.

İstanbul İli sınırları dahilinde ekli listede yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Bu alanlar dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır"

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