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Türkiye
İHA 23.06.2023 08:52

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı
[Fotograf: TRT Haber]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, çalışmalar kapsamında "yalnız terörist" olarak nitelendirilen ve silahlı, canlı bomba, suikast tarzı eylem gerçekleştirme arayışında olan bir şüphelinin Bahçelievler'deki bir adreste bulunduğunu tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu terörist A. H. yakalandı.

Evde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ile bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzemelerle çok sayıda dijital ve örgütsel materyal ele geçirildi.

Bomba yapımı ve saldırı eğitimleri dijital materyallerden çıktı

Ekipler, ele geçirilen dijital materyallerde yaptıkları incelemede, DEAŞ silahlı terör örgütünün, militanlarına bomba yapımı ve saldırılara ilişkin eğitim videoları hazırladığını tespit etti.

Dokümanlarda ise geçmiş dönemde Türkiye'de meydana gelen terör saldırılarıyla ilgili A.H'nin araştırmalarda bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A. H. tutuklandı.

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DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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