Kocaeli'de işçi servisleri çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Sabri B. idaresindeki servis minibüsü Şekerpınar Mahallesi'nde Yeşil Vadi ve Özgürlük caddelerinin kesiştiği mevkide Sercan K. yönetimindeki servis minibüsü ile çarpıştı.

Kazada araçlardaki İbrahim K., Vasfiye Ş., Sultan Ö. ve Saniye K. yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapısı sıkışan minibüslere müdahale ederek yaralıları sağlık ekipleriyle birlikte ambulanslara sevk etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.