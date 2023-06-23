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Türkiye
AA 23.06.2023 08:54

Giresun'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Giresun'un Duroğlu beldesinde sağanak nedeniyle su baskınları ve heyelanlar oluştu.

Gece saatlerinde etkisini artıran sağanak dolayısıyla yamaçlardan sürüklenen birikintiler, belde merkezinde hasara neden oldu.

Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araçlar da çamur altında kaldı. Heyelanların oluştuğu beldede evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ise AKUT ekiplerince kurtarıldı.

Duroğlu Belediyesi ekipleri iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, gazetecilere, yağış nedeniyle beldenin farklı bölgelerinde heyelanların yaşandığını söyledi.

"Can kaybı şu an itibarıyla yok" 

Meteorolojik uyarı nedeniyle geceden bu yana hazırlıklı olarak yağışı beklediklerini aktaran Çetin, "Can kaybı şu an itibarıyla yok ama sadece bir yerden haber alamadık. Bir tane evin yıkıldığını duyduk Çağlayan Mahallemizde" dedi.

Giresun'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Çetin, evde kimsenin olup olmadığına dair henüz bilgi bulunmadığını dile getirerek, "Onun araştırmasını yapıyoruz. Allah kimseye göstermesin. Önceden yaşadığımız dere taşmasından daha çok zararımız var şu anda. Bu dere taşması değil ama aşırı şiddetli yağışlardan dolayı arazilerden küçük derelerden gelenler yollarımızı, her tarafı yıktı" diye konuştu.

Giresun'da sağanak su baskınlarına neden oldu

İlgili kurumlara ait ekiplerin yağışın hemen ardından çalışmalara başladığına işaret eden Çetin, şunları söyledi:

"Aşırı yağış olacağını bekliyorduk hazırlıklıydık. Geceden bu yana kurtarma çalışmaları yapıyoruz. Mollamahmutoğlu Mahallesi'nde 5 kişilik aile vardı, ikisi çocuk. Bunlardan biri hastaneye gitti. Çocuklarını kurtarırken ayakları sıkışmış galiba ve şu an hastanede ama hayati bir tehlike olmadığını öğrendik."

Çetin, yağış nedeniyle mandırada mahsur kalan hayvanların da kurtarılmaya çalışıldığını aktardı.

Beldede çoğu yolun kapalı olduğunu dile getirerek, ekiplerin iş makineleri ile çalışmalara devam ettiğini sözlerine ekledi.

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