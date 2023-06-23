Az Bulutlu 22.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.06.2023 09:16

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yağışlar devam ediyor

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Samsun’un doğusu, Ordu, Tokat ve Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yağışlar devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu ile Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon ve Erzurum çevreleri ile Rize'nin batı, Bingöl'ün kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 kilometre/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ETİKETLER
Hava Durumu Sağanak Meteoroloji
Sıradaki Haber
İstanbul Valiliği'nden ormanlara giriş yasağı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:53
Geçen yıl 1,1 milyon otomobil üretildi
10:52
37 FETÖ mensubu sınırda yakalandı
10:43
Türkiye'nin ihracatı mayısta arttı
10:48
Çorum'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 9 yaralı
10:44
Yaşlı ve engelli aylıkları bugün ödenecek
10:41
4'üncü kattan düşen çocuk ölümden döndü
Giresun'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Giresun'da sağanak su baskınlarına neden oldu
FOTO FOKUS
Kırmızı bültenle aranan teröriste Kamışlı'da MİT operasyonu
Kırmızı bültenle aranan teröriste Kamışlı'da MİT operasyonu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ