Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yağışlar devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu ile Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon ve Erzurum çevreleri ile Rize'nin batı, Bingöl'ün kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 kilometre/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.