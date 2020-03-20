Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotoğraf: AA]
Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Eskişehir ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
İç kesimler ile Doğu Anadolu'da gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Etiketler: hava durumu meteorolojiSon Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 06:44
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