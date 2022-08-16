Başkentte dün etkili olan fırtına ve sağanak, Yenimahalle'deki inşaatta kolon kalıplarının devrilmesine neden olmuştu. Kalıplar altında kalan stajyer inşaat mühendisi Taha Öztürk hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin ayrıntılar netleşti.

Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi Öztürk ve beraberindeki 2 stajyer mühendisin yapımı devam eden inşaatta dün 16.30 sıralarında incelemelerde bulundukları, rüzgarın şiddetini artırması nedeniyle kolon kalıbının arkasına saklandıkları, sonrasında ise devrilen kalıpların altında kaldıkları belirlendi.

Kazanın ardından, inşaattaki çalışmalar durduruldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Taha'nın ilk staj günüymüş

Kazanın yaşandığı gün staja başladığı öğrenilen Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi Taha Öztürk'ün, üniversitenin Amerikan futbolu takımının oyuncularından olduğu belirtildi.

Hacettepe Üniversitesi Amerikan futbolu takımı Red Deers'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Takımımız oyuncularından Taha Öztürk kardeşimiz elim bir kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. Red Deers ailesi ve tüm Amerikan futbolu camiasının başı sağ olsun" sözlerine yer verildi.