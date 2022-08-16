Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 15:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
TEM'in ortasında duran yaya kazaya sebep oldu
İstanbul Sultanbeyli'de TEM Otoyolu'nun ortasında duran bir kişi kazaya neden oldu. Yayaya çarpmamak için yavaşlayan araca arkasındaki araç çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, geçen pazar günü saat 16.00 sıralarında Sultanbeyli TEM Otoyolu Bosna Bulvarı mevkiinde meydana geldi.
Elinde poşet olan yaya, emniyet şeridinde bir süre bekledikten sonra otoyola doğru yürümeye başladı.
Seyir halindeki araçlara aldırmadan otoyolun ortasında beklemeye başlayan yaya, kazaya neden oldu.
[Fotoğraf: DHA]
Yayaya çarpmamak için manevra yaptı, arkadaki araç çarptı
Sürücüsünün yayaya çarpmamak için hamle yaptığı araca arkasındaki araç çarptı.
Kazanın ardından araçlara bakan yaya, yolun ortasında beklemeye devam etti.
O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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