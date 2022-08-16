Günde onlarca hastayı muayene ediyor, şifa dağıtıyor. Mesai sonrasında ise yine aynı cerrah titizliğiyle çalıştığı atölyesinin yolunu tutuyor.

Tam 33 yıldır Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Ahmet İhsan Mutlu, stresini tersanede atıyor. Mesaisinden arta kalan zamanda el yapımı ahşap tekne inşa ediyor.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Mutlu'nun tekne merakı, deniz tutkusu ile başladı.

"Burada her çocuğun hayali bir kayık yapmak"

Ünye'de her çocuğun hayalinin deniz kenarında bir kayık yapmak olduğunu söyleyen Mutlu, “Sandal, onunla başlayan bir süreç. Daha sonra yelken tutkusu. Yelken tutkusu olunca ister istemez kendi teknenizi kendiniz yapmak zorunda kalıyorsunuz" dedi.

Amatör olarak başladığı yolculukta çok okuyup çok araştırdı Mutlu, zamanla işin ustası oldu ve şimdiye kadar 3 tekne yaptı.

Mesleğinin stresini tekne yaparak atıyor

Tekne yapımı onun için artık bir hobiden çok daha fazlası.

Doktorluğun zor bir meslek olduğunu söyleyen Mutlu, “Zaman içinde yapmaya başlarken olayda bir rehabilitasyon gibi kendimi rahatlatma gibi değildi ama sonra gördüm ki burada geçirdiğim zaman daha huzur verici daha mutluluk verici. Bu mekana girdiğim anda her şeyi unutuyorum" diye konuştu.

Mutlu, emekliliğinde de kendi yaptığı teknelerden birinin kaptanı olup dünyayı gezmek istiyor.

