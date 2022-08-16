İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla “Eren Abluka-34 (Lice/Üçdamlar) Şehit J.Uzm.Çvş. Mustafa Sarı” Narko Terör Operasyonu başlatmıştı.

Operasyonun 3’üncü gününde, Lice ilçesine bağlı Konuklu mahallesi kırsalında, önceden tespit edilen 18 ayrı noktada arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Aramalarda 28,2 kg kubar esrar ve 1 milyon 681 bin 600 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Böylece operasyonun ilk üç gününde; 10 milyon 530 bin 930 kök kenevir, 803,2 kilogram esrar ve 648 bin 200 kök skunk ele geçirilmiş oldu.