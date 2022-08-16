Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 14:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eren Abluka-34 Operasyonu: 10 milyon 530 bin kök kenevir ele geçirildi
[Fotograf: TRT Haber]
Diyarbakır'da devam eden Eren Abluka-34 operasyonunda, 1 milyon 681 bin kök kenevir ile 28,2 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonun ilk 3 gününde 10 milyon 530 bin kök kenevir ile 803 kilogram esrar yakalanmış oldu.
İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla “Eren Abluka-34 (Lice/Üçdamlar) Şehit J.Uzm.Çvş. Mustafa Sarı” Narko Terör Operasyonu başlatmıştı.
Operasyonun 3’üncü gününde, Lice ilçesine bağlı Konuklu mahallesi kırsalında, önceden tespit edilen 18 ayrı noktada arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.
Aramalarda 28,2 kg kubar esrar ve 1 milyon 681 bin 600 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Böylece operasyonun ilk üç gününde; 10 milyon 530 bin 930 kök kenevir, 803,2 kilogram esrar ve 648 bin 200 kök skunk ele geçirilmiş oldu.
Etiketler: Hint Keneviri İçişleri Bakanlığı PKK/KCK Uyuşturucu
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