Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 13:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de bir köy kuduz karantinasına alındı
[AA (Arşiv)]
Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akdüven köyünde kuduz vakası görüldü. Bu sebeple bölgede 6 ay süreyle karantina uygulaması başlatıldı. Köyde ayrıca aşılama çalışması da yapılıyor.
Akdüven köyünde yaşayan bir üreticinin büyükbaş hayvanlarından biri telef oldu.
Bunun üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hayvandan alınan numune, Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi.
Hayvanın kuduz olduğunun tespit edilmesi üzerine köy, 6 ay süreyle karantinaya alındı.
Hayvan giriş çıkışlarının yasaklandığı köyde, kuduza karşı aşılama çalışması başlatıldı.
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