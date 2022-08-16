İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bulunan bir evde kaçak sigara imal edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan ev ve müştemilatına operasyon düzenleyen ekiplerce 25 bin 800 boş makaron, 15 kilogram tütün, 2 hava kompresörü, kıyılmış tütünleri makaronlara doldurmaya yarayan 2 makine ile tütün paketlerinden kesildiği değerlendirilen 30 bandrol ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.A. ve Y.A. gözaltına alındı.