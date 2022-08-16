Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 15:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ambulans uçak, metabolik rahatsızlığı bulunan bebek için havalandı
[Fotograf: AA]
Siirt'te metabolik rahatsızlığı bulunan 3 aylık bebek, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Adana'ya sevk edildi.
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 aylık E.T'ye "metabolik bozukluk" tanısı konuldu.
Yapılan değerlendirmeler sonucu bebeğin tedavisine Adana'daki özel bir hastanenin çocuk yoğun bakım servisinde devam edilmesi kararı alındı.
Sağlık ekipleri ve doktorların gözetiminde Siirt Havalimanı'na götürülen bebek, Sağlık Bakanlığı'nca tahsis edilen ambulans uçakla Adana'ya sevk edildi.
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