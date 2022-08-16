Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 aylık E.T'ye "metabolik bozukluk" tanısı konuldu.

Yapılan değerlendirmeler sonucu bebeğin tedavisine Adana'daki özel bir hastanenin çocuk yoğun bakım servisinde devam edilmesi kararı alındı.

Sağlık ekipleri ve doktorların gözetiminde Siirt Havalimanı'na götürülen bebek, Sağlık Bakanlığı'nca tahsis edilen ambulans uçakla Adana'ya sevk edildi.