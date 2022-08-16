Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 16:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta traktörün römorku devrildi: 23 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Sivas'ın Kangal ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi. Yaşanan kazada 5'i çocuk toplam 23 kişi yaralandı.
Tarım işçilerini taşıyan S.B. yönetimindeki traktörün römorku, Sivas-Malatya kara yolu Yeşildere köyü yakınlarında devrildi.
Kazada, römorkta bulunan 5'i çocuk 23 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Sivas
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