Hacı adaylarının merakla beklediği kura işlemi, bugün saat 15.00'te Diyanet İşleri Başkanlığında, bilgisayar ortamında, basına ve kamuoyuna açık olarak gerçekleştirildi.

Kura sonuçları saat 23.00'ten itibaren Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesi http://hac.gov.tr/'den ulaşıma açıldı.

Bu yıl kutsal topraklara 80 bin hacı adayı gidecek.

Kesin kayıtlar 2-11 Ocak'ta

Kurada adı çıkanlar, 2-11 Ocak 2019'da "Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak, kayıtlarını yaptırabilecekler.

Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 17-25 Ocak 2019'da dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2019'da kayıt yaptırıp da daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız hacca götürecek.

Kaynak: TRT Haber, AA