Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından Gaziantep Nizip İşmont Halil Meziyet Bildirici Ortaokulu öğrencilerinin, Ankara'ya gelmek için kendisine yazdığı mektupların fotoğraflarını paylaştı.

Öğrenciler, renkli ve kokulu kağıtlara yazdıkları mektuplarında, "Ben Ankara'yı Ata'mın yattığı yere gitmek istiyorum çünkü ben Ata'mı çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.

Bugün Gaziantep’ten “Sayın Bakanım” diye başlayan “Ellerinizden öperim” diye biten mis kokulu mektuplar aldım.



Sevgili öğrencilerimiz hiç görmedikleri Ankara’ya, Anıtkabir’e gelmek istiyorlar.



Elbette…



Yavrularımızın düşlerini gerçeğe dönüştürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. pic.twitter.com/S9dQPN0w5c — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetErsoyTR) 28 Aralık 2018

Paylaşımında, Gaziantep'ten "Sayın Bakanım" diye başlayan "Ellerinizden öperim" diye biten mis kokulu mektuplar aldığını belirten Ersoy, "Sevgili öğrencilerimiz hiç görmedikleri Ankara'ya, Anıtkabir'e gelmek istiyorlar. Elbette… Yavrularımızın düşlerini gerçeğe dönüştürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA