Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 02:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Güvenlik Korucuları depremzedelere hayat oluyor
Bitlisli Güvenlik Korucuları, Hatay'daki arama-kurtarma çalışmalarında depremzedelere hayat oluyor.
Bitlisli Güvenlik Korucuları, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan depremin ardından destek için afet bölgesinde yoğun çaba sarf ediyor.
İçişleri Bakanlığı, sosyal medyadan hesabından, Güvenlik Korucuları'nın, Hatay'daki arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Korucuların vatandaşlara 'hayat olduğunu'nun vurgulandığı paylaşımda, "Korucularımızdan hemşehrilerimizi hayata bağlayan el..." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Bitlis Deprem Kahramanmaraş
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