Bitlisli Güvenlik Korucuları, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan depremin ardından destek için afet bölgesinde yoğun çaba sarf ediyor.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyadan hesabından, Güvenlik Korucuları'nın, Hatay'daki arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Korucuların vatandaşlara 'hayat olduğunu'nun vurgulandığı paylaşımda, "Korucularımızdan hemşehrilerimizi hayata bağlayan el..." ifadelerine yer verildi.